В турецкой провинции Балыкесир зафиксирована сейсмоактивность

Провинцию Балыкесир в Турции сегодня тряхнуло на 4 балла. Эпицентр подземной активности зафиксирован в районе Сындыргы.
Провинция Балыкесир в Турции стала центром сейсмической активности. Здесь зафиксировали землетрясение магнитудой 4 балла.
По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями страны, очаг землетрясения находился на глубине 11 км. Эпицентр зафиксирован в районе Сындыргы.
Информации о пострадавших и материальном ущербе к настоящему моменту не поступало.
В начале июня были зафиксированы подземные толчки на юге-востоке страны. Амплитуда колебаний составила 4,4 балла.