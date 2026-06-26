Вестник Кавказа

В турецкой провинции Балыкесир зафиксирована сейсмоактивность

В турецкой провинции Балыкесир зафиксирована сейсмоактивность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Провинцию Балыкесир в Турции сегодня тряхнуло на 4 балла. Эпицентр подземной активности зафиксирован в районе Сындыргы.

Провинция Балыкесир в Турции стала центром сейсмической активности. Здесь зафиксировали землетрясение магнитудой 4 балла. 

По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями страны, очаг землетрясения находился на глубине 11 км. Эпицентр зафиксирован в районе Сындыргы. 

Информации о пострадавших и материальном ущербе к настоящему моменту не поступало. 

В начале июня были зафиксированы подземные толчки на юге-востоке страны. Амплитуда колебаний составила 4,4 балла. 

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