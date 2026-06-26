Баку выразил соболезнования Эр-Рияду в связи с авиакатастрофой в Рас-Таннуре

Азербайджан направил соболезнования Саудовской Аравии по факту крушения вертолета авиакомпании Saudi Aramco. Погибли 14 человек.
МИД Азербайджана направил соболезнования Саудовской Аравии по факту трагического инцидента в Рас-Таннуре, где разбился вертолет. Жертвами крушения стали 14 человек.
"Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолёта в Рас-Тануре, унесшим жизни 14 человек. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Королевства Саудовская Аравия"
– МИД Азербайджана
Отметим, что сегодня разбился вертолет нефтяной компании Saudi Aramco в районе города Рас-Таннура в Саудовской Аравии. Жертвами инцидента стали 14 человек. Обстоятельства крушения транспортного средства выясняются.