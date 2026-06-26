Вестник Кавказа

Тбилиси назначил нового посла в Тель-Авиве

Тбилиси назначил нового посла в Тель-Авиве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бека Двали стал новым диппредставителем Грузии в Израиле. Двали имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Интересы Грузии в Израиле будет представлять Бека Двали, который получил должность чрезвычайного и полномочного посла в еврейском государстве. 

В МИД Грузии отметили, что Двали обладает большим опытом работы в центральном аппарате дипломатического ведомства, а также диппредставительств. 

Карьера Двали включает работу на должности посла в ЮАР, также он занимал пост диппредставителя в Великобритании и Австралийском союзе. Кроме того, Двали трудился советником посольства Грузии в США, а также занимал должность главы Департамента европейской интеграции МИД.

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