Тбилиси назначил нового посла в Тель-Авиве

Бека Двали стал новым диппредставителем Грузии в Израиле. Двали имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Интересы Грузии в Израиле будет представлять Бека Двали, который получил должность чрезвычайного и полномочного посла в еврейском государстве.
В МИД Грузии отметили, что Двали обладает большим опытом работы в центральном аппарате дипломатического ведомства, а также диппредставительств.
Карьера Двали включает работу на должности посла в ЮАР, также он занимал пост диппредставителя в Великобритании и Австралийском союзе. Кроме того, Двали трудился советником посольства Грузии в США, а также занимал должность главы Департамента европейской интеграции МИД.