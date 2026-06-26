Аракчи попросил не вмешиваться в ситуацию в Ормузе

Руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал последние события в регионе. Он отметил, что любое вмешательство в ситуацию в Ормузе чревато последствиями.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после обмена ударов с Соединенными Штатами призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе.

Выступая на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном, он отметил, что любое вмешательство со стороны может затормозить процесс открытия маршрута.

"Любого рода вмешательство в этот вопрос, любая попытка создать отдельный порядок (судоходства – прим. ред) приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия Ормузского пролива, а также повысить напряженность"

– Аббас Аракчи

Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что по острову Кешм и в районе города Сирик были нанесены удары. В США подтвердили эту атаку, подчеркнув, что она стала ответом на нападение Ираном на коммерческое судно.

После этого КСИР Исламской Республики заявил, что его ответные удары были нанесены по американской авиабазе в Кувейте и базе ВМС в Бахрейне.