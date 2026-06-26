Россия ждет от Ирана запроса на реконструкцию инфраструктуры

Посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов объявил о готовности российских строительных предприятий принять участие в реконструкции инфраструктурных и логистических объектов, пострадавших либо разрушенных в ходе иранской войны.
Он подчеркнул, что готовность к сотрудничеству в послевоенных процессах в Иране означает приоритетное рассмотрение предложений Тегерана по ремонту и строительству и оперативный ответ на подобные запросы.
Алексей Дедов обратил внимание, что у российских предприятий в сфере промышленного машиностроения и архитектуры, а также конструкторских бюро, техноцентров и проектных институтов есть все необходимые для восстановления понесших ущерб объектов технологии и опыт, пишут иранские СМИ.
"При поступлении официальных запросов и предложений от иранских партнеров мы готовы в кратчайшие сроки приступить к их рассмотрению и представить конкретные предложения по сотрудничеству"
– Алексей Дедов