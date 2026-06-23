Разблокировку маршрутов в регионе обсудили премьер Армении и вице-президент Ирана

В Ереване 26 июня состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вице-президента Ирана Хамида Пурмохаммади. Об этом информирует пресс-служба армянского правительства.
Стороны поговорили о разблокировке коммуникаций в регионе. Обсуждались также реализация инфраструктурных проектов, строительство второго приграничного поста через реку Араз, нового пограничного терминала.
Кроме того, затрагивалось сотрудничество в сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и дорожном строительстве. Подчеркивалась и важность взаимодействия в сфере энергоносителей.
Пурмохаммади выразил благодарность главе армянского правительства за содействие, оказанное Исламской Республике в сложный период.
В свою очередь, Пашинян отметил важность регионального мира и стабильности.