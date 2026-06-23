Вестник Кавказа

Разблокировку маршрутов в регионе обсудили премьер Армении и вице-президент Ирана

Горная дорога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-президент Ирана в ходе визита в Армению провел встречу с премьером этой страны. Одной из обсуждаемых тем стала разблокировка коммуникаций в регионе.

В Ереване 26 июня состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вице-президента Ирана Хамида Пурмохаммади. Об этом информирует пресс-служба армянского правительства.

Стороны поговорили о разблокировке коммуникаций в регионе. Обсуждались также реализация инфраструктурных проектов, строительство второго приграничного поста через реку Араз, нового пограничного терминала.

Кроме того, затрагивалось сотрудничество в сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и дорожном строительстве. Подчеркивалась и важность взаимодействия в сфере энергоносителей.  

Пурмохаммади выразил благодарность главе армянского правительства за содействие, оказанное Исламской Республике в сложный период.

В свою очередь, Пашинян отметил важность регионального мира и стабильности.

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