Разблокировку маршрутов в регионе обсудили премьер Армении и вице-президент Ирана

Вице-президент Ирана в ходе визита в Армению провел встречу с премьером этой страны. Одной из обсуждаемых тем стала разблокировка коммуникаций в регионе.

В Ереване 26 июня состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вице-президента Ирана Хамида Пурмохаммади. Об этом информирует пресс-служба армянского правительства.

Стороны поговорили о разблокировке коммуникаций в регионе. Обсуждались также реализация инфраструктурных проектов, строительство второго приграничного поста через реку Араз, нового пограничного терминала.

Кроме того, затрагивалось сотрудничество в сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и дорожном строительстве. Подчеркивалась и важность взаимодействия в сфере энергоносителей.

Пурмохаммади выразил благодарность главе армянского правительства за содействие, оказанное Исламской Республике в сложный период.

В свою очередь, Пашинян отметил важность регионального мира и стабильности.