Азербайджанские шахматисты стали чемпионами мира

Захра Аллахвердиева и Хаган Ахмед, представляющие Азербайджан, выиграли чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

Представители Азербайджана Захра Аллахвердиева и Хаган Ахмед завоевали золотые медали на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, который прошел в Монтесильвано (Италия). Об этом сообщает Федерация шахмат Азербайджана.

Так, Захра Аллахвердиева, на протяжении всего турнира бывшая лидером среди девушек до 14 лет, стала чемпионкой досрочно. В 11-м туре шахматистка сыграла вничью с представительницей Турции Туаной Абак. С девятью очками она завоевала "золото" мирового первенства.

Выступающий в возрастной категории до 16 лет Хаган Ахмед, уже имеющий титул чемпиона Европы среди 14-летних, в заключительном туре взял верх над представителем ФИДЕ Глебом Щегловым. В общей сложности он набрав 9,5 очка и впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

Стоит отметить, что в турнире участвовали более 750 шахматистов из 83 стран мира.