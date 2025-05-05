Вестник Кавказа

Азербайджанский шахматист выиграл у Магнуса Карлсена

Азербайджанский шахматист выиграл у Магнуса Карлсена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гроссмейстер из Азербайджана Айдын Сулейманлы взял верх над знаменитым Магнусом Карлсеном. Победа была одержана на командном чемпионате по рапиду и блицу.

Шахматист сборной Азербайджана Айдын Сулейманлы одолел лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена.

Победная для представителя Азербайджана партия состоялась на командном чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир проходит в эти дни в Гонконге.

В результате азербайджанская команда "Одлар Юрду" взяла верх над командой WR Chess, одним из членов которой и является Магнус Карлсен. Счет – 3,5:2,5.

Стоит отметить, что WR Chess – один основных фаворитов турнира.

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