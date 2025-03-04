Шахматный турнир памяти Гейдара Алиева провели в Турции

В Турции прошел турнир по шахматам памяти Гейдара Алиева. Еще один такой шахматный турнир проведут в скором времени в Малайзии.

В понедельник, 5 мая, в Турции состоялся турнир по шахматам, приуроченный к 102-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Соревнования прошли в Анкаре.

Открытие турнира посетили турецкие парламентарии и представители министерства иностранных дел республики, а также послы ряда стран – Азербайджана, Туркменистана и Киргизии.

Еще один турнир по шахматам, который будет посвящен 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, пройдет на следующей неделе в Малайзии. В федерации шахмат этой страны отметили, что турнир будет организован при тесном сотрудничестве с посольством АР.