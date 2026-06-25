Оман может установить сбор за проход через Ормуз – СМИ

Власти Омана, по данным СМИ, рассматривают возможность введения сбора для судов, которые проходят по Ормузскому проливу.

Судам, передвигающиеся через Ормузский пролив, возможно, придется выплачивать особый сбор Оману, передают СМИ.

По данным агентства Bloomberg, соответствующее уведомление Маскат направил европейским чиновникам.

Уточняется, что за счет этих средств Оман будет очищать воду пролива от загрязнений. Кроме того, они станут платой за навигационное сопровождение.

Кроме того, согласно информации агентства, власти Омана пояснили, что действуют под давлением иранской стороны.