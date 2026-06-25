Вестник Кавказа

США могут отказаться от баз в Кувейте и Саудовской Аравии – СМИ

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
WSJ: США могут перенести базы из Кувейта и Саудовской Аравии в Израиль на фоне возможной эскалации на Ближнем Востоке.

Пентагон рассматривает вариант передислокации военных баз в Саудовской Аравии и Кувейте на фоне потенциальной военной угрозы со стороны Ирана, передает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, в ходе ударов Ирана пострадали около 20 военных баз на Ближнем Востоке, что заставило армейское командование искать новые варианты размещения своих военных объектов. США рассматривают Израиль в качестве возможной альтернативы Саудовской Аравии и Кувейту. 

Кроме того, военные США рассматривают сценарий децентрализации своих ресурсов в регионе для минимизации ущерба со стороны ракет и дронов КСИР. 

Напомним, что в ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о мирном урегулировании.

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