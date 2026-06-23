Вестник Кавказа

Судоходство через Ормузский пролив восстановлено наполовину – СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
54 корабля зафиксировано в акватории Ормузского пролива 25 июня. Это примерно 50% от суточного довоенного уровня.

Судоходство через Ормуз достигло примерно половины от уровня, который был до начала иранской войны, передают СМИ. 

25 июня зафиксирован значительный рост числа судов в акватории пролива. Всего через Ормузский пролив прошло 54 судна, тогда как средний поток до начала войны составлял 100-120 кораблей. 

Сообщается, что в сторону Персидского залива направлялись 15 судов, 39 – в сторону Оманского залива. Большая часть судов проходит вдоль оманского побережья, 10 судов следует по маршруту Международной морской организации, 8 кораблей избрали маршрут у иранской территории, передает ТАСС.

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