Судоходство через Ормузский пролив восстановлено наполовину – СМИ

54 корабля зафиксировано в акватории Ормузского пролива 25 июня. Это примерно 50% от суточного довоенного уровня.

Судоходство через Ормуз достигло примерно половины от уровня, который был до начала иранской войны, передают СМИ.

25 июня зафиксирован значительный рост числа судов в акватории пролива. Всего через Ормузский пролив прошло 54 судна, тогда как средний поток до начала войны составлял 100-120 кораблей.

Сообщается, что в сторону Персидского залива направлялись 15 судов, 39 – в сторону Оманского залива. Большая часть судов проходит вдоль оманского побережья, 10 судов следует по маршруту Международной морской организации, 8 кораблей избрали маршрут у иранской территории, передает ТАСС.