Правительство Армении одобрило соглашение с ОАЭ

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании одобрило соглашение "О торговле услугами и инвестициях", подписанное в феврале 2026 года в рамках переговоров по соглашению о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
После ратификации парламентом Армении армянские компании, работающие в ОАЭ, получат льготы на арабских рынках по ряду отраслей, передает Sputnik Армения.
Так, для компаний из Армении в ОАЭ предусмотрены льготы на услуги в секторах ИТ, телекоммуникаций, ремонта приборов, а также юридических услуг, аудита и строительства.
Власти Армении со своей стороны упростят для компаний из ОАЭ доступ в отрасли сельского хозяйства, инженерии, здравоохранения и образования, говорится в сообщении.