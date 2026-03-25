Правительство Армении одобрило соглашение с ОАЭ

Правительство Армении одобрило соглашение "О торговле услугами и инвестициях", подписанное с ОАЭ. Теперь армянские компании получат льготы на рынках в ОАЭ и предоставят упрощенный доступ в страну арабским компаниям.

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании одобрило соглашение "О торговле услугами и инвестициях", подписанное в феврале 2026 года в рамках переговоров по соглашению о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

После ратификации парламентом Армении армянские компании, работающие в ОАЭ, получат льготы на арабских рынках по ряду отраслей, передает Sputnik Армения.

Так, для компаний из Армении в ОАЭ предусмотрены льготы на услуги в секторах ИТ, телекоммуникаций, ремонта приборов, а также юридических услуг, аудита и строительства.

Власти Армении со своей стороны упростят для компаний из ОАЭ доступ в отрасли сельского хозяйства, инженерии, здравоохранения и образования, говорится в сообщении.