Ставка по ипотеке в России составит максимум 10% в 2027 году – Аксаков

В Госдуме считают, что в следующем году ставка по ипотеке в РФ может снизиться до 10%. Этому будет способствовать дальнейшее понижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Ставка по ипотечным кредитам в России в будущем году может составить не более 10%, если ключевая ставка понизится вдвое от текущего уровня, такое мнение озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я рассчитываю, что в следующем году ключевая ставка будет уже измеряться не двузначной цифрой, а однозначной. Соответственно, кредиты ипотечные станут дешевле. Думаю, ключевая ставка в 2027 году опустится до 6-7%. Следовательно, ипотечные кредиты будут не дороже 10%"

– Анатолий Аксаков

Также он рассказал, что вскоре в РФ ставка по семейной ипотеке может быть увязана с количеством детей в семье, пишет "Парламентская газета".

На последнем заседании совета директоров Центробанка, которое состоялось 19 июня, уровень ключевой ставки был понижен до 14,25% годовых.