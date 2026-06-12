Десятки семей вернулись на освобожденные территории Азербайджана сегодня

В общей сложности несколько десятков семей возвратились сегодня на освобожденные земли Азербайджана – в Ханкенди, Агдеринский, Ходжалинский, Ходжавендский и Джебраильский районы.

Возвращение нескольких десятков семей состоялось в четверг на освобожденные территории Азербайджана.

Так, в город Ханкенди и в населенные пункты Ходжалинского и Агдеринского районов возвратились еще 44 семьи.

В частности, в поселок Кяркиджахан города Ханкенди приехали восемь семей (34 человека), в село Баллыджа Ходжалинского района – две семьи (семь человек), в село Бадара – две семьи (пять человек), в село Ханабад – две семьи (пять человек).

Кроме того, в село Гасанриз Агдеринского района прибыли переселились 13 семей (53 человека), в село Чылдыран – 13 семей (53 человека), а в село Венгли – четыре семьи (23 человека).

Все жители получили ключи от новых квартир.

В поселок Гадрут Ходжавендского района вернулись четыре семьи (15 человек), в село Шюкюрбейли Джебраильского района – семь семей (28 человек).

Жителям вручили ключи от домов.