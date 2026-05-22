Агросервисные центры создадут в Ханкенди, Ходжалы и Ходжавенде

Фермеры и предприниматели в разных населенных пунктах на освобожденных территориях Азербайджана смогут получать необходимые услуги в особых агросервисных центрах.

Несколько агросервисных центров появятся в скором времени на освобожденных землях Азербайджана – они помогут повысить доступность услуг в области сельского хозяйства. Об этом рассказал глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе совещания по Госпрограмме на 2026-2030 годы по развитию аграрного сектора.

Он пояснил, что на данный момент определены шесть пунктов, где желающие смогут получить услуги от государственных структур в едином пространстве. Такие центры, отметил министр, появятся в том числе в Ханкенди, Ходжалы и Ходжавенде.

"После начала работы этих центров фермеры и предприниматели смогут воспользоваться всеми необходимыми услугами в едином пространстве"

– Меджнун Мамедов

Он рассказал также о реализации сельскохозяйственных проектов по водоснабжению. По словам Мамедова, Госагентство водных ресурсов Азербайджана осуществляет проекты по обеспечению водой садов и посевных земель.

"После завершения строительства водной инфраструктуры на этих территориях появятся более широкие возможности для закладки садов и установки современных ирригационных систем"

– Меджнун Мамедов