Израильская El Al приостановила полеты в Москву

Рейсы между Москвой и Тель-Авивом приостановлены перевозчиком El Al. На данный момент отменены три рейса в июне, продажа билетов не осуществляется.

Авиакомпания El Al сообщила о временной приостановке полетов между Тель-Авивом и Москвой.

Израильский перевозчик объяснил решение нестабильной ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве над Москвой.

Пассажиры получили уведомления об отмене рейсов. Уже известно, что не состоятся авиарейсы 25, 28 и 29 июня. Билеты на новые рейсы поступят в продажу не раньше июля, сроки будут зависеть от ситуации с авиабезопасностью.

Напомним, что в Израиль из российской столицы рейсы выполняет Red Wings, сообщений об отменах рейсов на ближайшие даты не поступало.