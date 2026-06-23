Папуашвили: ПАСЕ и Европарламент не признают суверенитет Грузии

Председатель парламента Грузии заявил, что Европарламент и ПАСЕ отрицают суверенитет страны и волю народа, выраженную на парламентских выборах 2024 года.

В Грузии председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил, что Европарламент и ПАСЕ фактически не признают государственный суверенитет республики и результаты выборов 2024 года. Эту позицию спикер озвучил в интервью телекомпании "Рустави 2".

"Главная проблема заключается в том, что эти две институции — Европарламент и ПАСЕ — не признают суверенитет Грузии. Это реальность, на которую мы должны смотреть прямо"

- Шалва Папуашвили

Председатель парламента напомнил, что в 1999 году Грузия вступила в Совет Европы для укрепления и защиты своей независимости, однако сейчас эта организация превратилась в институт, который игнорирует самостоятельность грузинского народа.

Папуашвили также добавил, что европейские институты руководствуются собственными представлениями о политическом устройстве Грузии, вместо того чтобы учитывать реальный выбор избирателей, и такая позиция подтверждает их нежелание признавать итоги состоявшихся парламентских выборов.

Отметим, в текущем месяце Парламентская ассамблея Совета Европы приняла очередную резолюцию, в которой критикует власти республики за ситуацию в стране, утверждая, что в Грузии происходит откат от демократических норм и усиливается давление на гражданское общество и оппозицию.