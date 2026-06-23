Трамп запросил почти $700 млн на уничтожение иранского урана

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить почти $700 млн на проведения деятельности, связанной с утилизацией урана в Иране и недопущением получения Исламской Республикой ядерного оружия, передает со ссылкой на осведомленный источник телеканал Fox.
"Администрация Трампа предпринимает шаги для получения $672 млн, которые будут направлены на уничтожение иранского ядерного материала, проведение инспекционных мероприятий и верификационной деятельности в Иране, а также на прочие меры в сфере нераспространения"
– Fox
Источник рассказал телеканалу, что данные средства будут предназначены для Минэнерго США, они пойдут на "обеспечение деятельности, направленной на лишение Ирана возможности создавать или получать ядерное оружие".