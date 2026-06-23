Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

Американские сенаторы после критики Дональда Трампа отклонили резолюцию об ограничении военных действий президента против Ирана спустя сутки после одобрения документа.

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия президента по применению вооруженных сил в Иране, зафиксировав результат 50 голосов "против" при 47 "за". Об этом сообщает телеканал CNN.

Инициатива не получила поддержки после того, как Дональд Трамп подверг критике сенаторов, проголосовавших за документ днем ранее, обвинив сторонников меры в подрыве позиций Вашингтона на переговорах с иранской стороной и назвав их действия бессмысленными.

Глава американского государства в Truth Social поблагодарил республиканцев за смену позиции, в частности сенаторов Рэнда Пола и Билла Кассиди, подчеркнув, что это голосование служит предупреждением для Тегерана.

Отметим, данный эпизод стал одиннадцатым с начала года случаем, когда Сенат рассматривал вопрос военных полномочий в отношении Ирана. Накануне резолюция была одобрена 50 голосами "за" при 48 "против", однако давление со стороны Белого дома привело к пересмотру результатов.