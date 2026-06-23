Трамп поблагодарил РФ, Китай и Турцию за невмешательство в отношении Ирана

Американский лидер Дональд Трамп высоко оценил отказ России, Китая и Турции от вмешательства в военную операцию США и Израиля против Ирана, назвав их нейтралитет потрясающим.

Президент США Дональд Трамп выразил признательность руководству России, Китая и Турции за невмешательство в ход военной кампании Вашингтона и Израиля против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в ходе официальной встречи с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте.

Американский президент указал, что Анкара была главным претендентом на вступление в конфликт на стороне Тегерана. Он лично просил президента Реджепа Тайипа Эрдогана не ввязываться в противостояние, и тот остался в стороне.

Аналогичное решение приняли председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, также предпочтя не участвовать в эскалации. Позицию российского лидера Дональд Трамп объяснил наличием у него иных дел, требующих повышенного внимания, подчеркнув, что сейчас у Кремля есть более приоритетные вопросы для решения, чем прямое вовлечение в ближневосточное противостояние.