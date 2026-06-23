Американские эксперты будут работать в Иране совместно с МАГАТЭ – Трамп

Американский президент заявил о том, что специалисты из США присоединятся к сотрудникам МАГАТЭ для поиска запасов обогащенного урана в Иране.

Инспекторы МАГАТЭ будут работать в Иране совместно со специалистами из Соединенных Штатов, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналиста телеканала Fox News Трейя Ингста.

По словам американского лидера, американские инспекторы будут также заниматься поисками высокообогащенного урана на территории Исламской Республики.

"Инспекторы США присоединятся к МАГАТЭ, когда они направятся в Иран, чтобы найти высокообогащенный уран"

– Дональд Трамп

Кроме того, как сообщил президент США, в настоящее время "нет спешки с отправкой инспекторов в страну".

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что контакты с иранскими представителями могут прерваться, если договоренности о прибытии инспекторов МАГАТЭ будут нарушены.