Аэропорт Грозного закроют на несколько дней

Воздушная гавань города Грозного закроется в скором времени. Аэропорт в столице Чечни не будет функционировать в течение нескольких дней.

Грозненский аэропорт не будет работать в течение нескольких дней, сообщает АТОР.

Воздушная гавань чеченской столицы закроется в воскресенье 28 июня, открытие намечено на 1 июля.

Причина такой меры – необходимость проведения строительных работ.

Все рейсы, начиная с семи часов утра 28 июня и до семи часов утра 1 июля будут совершаться через аэропорт Магас (Ингушетия).

Добраться из Магаса в Грозный и обратно пассажиры смогут на бесплатных автобусах.