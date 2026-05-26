Аэропорт Грозного закроют на несколько дней

Воздушная гавань города Грозного закроется в скором времени. Аэропорт в столице Чечни не будет функционировать в течение нескольких дней.
Грозненский аэропорт не будет работать в течение нескольких дней, сообщает АТОР.
Воздушная гавань чеченской столицы закроется в воскресенье 28 июня, открытие намечено на 1 июля.
Причина такой меры – необходимость проведения строительных работ.
Все рейсы, начиная с семи часов утра 28 июня и до семи часов утра 1 июля будут совершаться через аэропорт Магас (Ингушетия).
Добраться из Магаса в Грозный и обратно пассажиры смогут на бесплатных автобусах.