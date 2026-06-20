Суммарная добыча газа в России выросла более чем на 4%

Объемы суммарной добычи газа в РФ по сравнению с предыдущим годом, по данным Росстата, выросли на 4,3%.

РФ за первые пять месяцев текущего года нарастила добычу газа (природного и попутного) на 4,3% относительно аналогичного периода минувшего года, сообщает Росстат.

Показатель составил 302 млрд кубометров.

Природного газа за период с января по май было добыто 259 млрд кубометров – рост по сравнению с 2025-м составил 5,2%. В мае добыча природного газа достигла 44,6 млрд кубометров, что оказалось на 8,4% ниже, чем в апреле, и на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) за январь-май значительно выросло и достигло 15,7 млн т, превысив на 10,4% показатель за аналогичный период минувшего года. В прошлом месяце производство СПГ равнялось 3,2 млн т – это на 7,7% больше, чем в апреле и на 13,7% больше, чем в мае 2025 года.

А вот добыча попутного нефтяного газа за первые пять месяцев текущего года немного – на 0,6% – сократилась, составив 42,9 млрд кубометров.