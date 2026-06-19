Минфин США исключил 11 пунктов из антироссийских черных списков

Несколько физических и юридических лиц, а также судов, больше не числятся в американских санкционных списках, сообщили в Вашингтоне.

Американское министерство финансов заявило о выведении из-под антироссийских санкций двух судов, двух юридических и семи физлиц.

По его информации, ограничения больше не действуют в отношении россиян Германа Белоуса, Михаила Клюкина, Ирины Кремлевой, Виктора Николаева, Надии Черкасовой, Ивана Потанина (сына бизнесмена Владимира Потанина) и Максима Смирнова.

В черных списках также больше нет судов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров".

Каких-либо комментариев, в том числе обоснований такого решения, ведомство не предоставило.