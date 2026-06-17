ЕС продлили санкции против РФ на двойной срок

На саммите стран Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении антироссийских санкций на срок до года, а не до шести месяцев, как это было ранее.

Европейский союз впервые принял решение продлить весь пакет антироссийских рестрикций на год, сообщил в ходе общения с журналистами один из представителей ЕС.

Уточняется, что европейские лидеры приняли соответствующие меры в ходе проведения саммита в Брюсселе.

Ранее все ограничительные меры против РФ продлевались автоматически на шесть месяцев письменным решением Совета ЕС без проведения обсуждения.

"Лидеры ЕС приняли решение продлить санкции сразу на 12 месяцев, а не на 6, как раньше"

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Официально решение о продлении санкций против России до 31 июля 2027 года будет принято на следующей неделе.