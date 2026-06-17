ЕС пока не будет рассматривать отмену санкций в отношении Ирана

Евросоюз не будет спешить с рассмотрением вопроса об отмене антииранских санкций, сообщила Кая Каллас. Она напомнила, что в ЕС действуют разные ограничительные меры в отношении Тегерана.

Евросоюз будет рассматривать вопрос снятия санкций с Ирана за ядерное досье и свободу навигации, когда позволят условия. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она напомнила, что у ЕС есть разные санкции в отношении Исламской Республики.

"Есть те, которые связаны с ядерным досье, конечно, если позволяют условия, если будет ядерная сделка, тогда, я думаю, государства-члены обсудят это (отмену санкций – прим. ред). И потом, у нас также есть санкции за ограничение свободы судоходства. Поэтому, как только позволят условия, конечно, государства-члены будут обсуждать отмену санкций, но мы еще не пришли к этому"

– Кая Каллас

При этом она акцентировала внимание на том, что отмена ограничительных мер, введенный "за права человека", в перспективе обсуждаться не будет.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий окончание военного конфликта.