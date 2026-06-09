В Карачаево-Черкесии достраивают путь к Махарскому ущелью

Власти Карачаево-Черкесии завершают капитальный ремонт трассы "Карачаевск — Учкулан", которая остается основным маршрутом для туристического потока к популярным локациям.

В Карачаево-Черкесии подходит к концу обновление участка дороги "Карачаевск — Учкулан" длиной более 5 км. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в соцсети.

Глава региона уточнил, что на объекте строители завершили демонтаж изношенного покрытия и подготовили основание, приступив к укладке асфальта. Данный участок стал завершающим этапом комплексной модернизации трассы, которую власти региона проводят поэтапно с 2017 года.

Отмечается, что завершение работ позволит привести всю магистраль в нормативное состояние для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта к с учетом растущего турпотока.

Махарское ущелье известно своими живописными лугами, шумными водопадами и целебными нарзанными источниками. Попасть туда получится лишь при наличии пропуска и паспорта, поскольку территория расположена в приграничной зоне. Сезон для посещения обычно длится с июня по сентябрь.