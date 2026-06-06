Номерной фонд на курортах Карачаево-Черкесии увеличился на 17,6% в 2025 году

За последний год отели КЧР увеличили свой номерной фонд на 17,6% – до 10 тыс новых номеров.

Номерной фонд курортов Карачаево-Черкесии вырос на 17,6% по итогам 2025 года и составил 10 тыс номеров, такое заявление сделал глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания региональному парламенту.

Он уточнил, что развитие гостиничной сферы на курортах происходит в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"Если в начале 2025 года номерной фонд составлял порядка 8,5 тыс номеров, то к концу года он увеличился до 10 тыс"

— Рашид Темрезов

Также, отметил глава республики, решается задача подготовки кадров. В частности, в прошедшем году состоялся первый выпуск специалистов туристической отрасли в рамках проекта "Профессионалитет".

По словам Темрезова, в настоящее время на этой программе проходят обучение 110 студентов.

"Продолжается аттестация экскурсоводов. Заключено соглашение с Российским государственным университетом туризма и сервиса, что позволит повысить качество подготовки кадров"

— Рашид Темрезов

Он подчеркнул, что одной из основных задач перед правительством региона является развитие современной гостиничной инфраструктуры в курортной зоне КЧР.