Вестник Кавказа

США продадут Турции десятки реактивных двигателей – СМИ

США продадут Турции десятки реактивных двигателей – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Белый Дом, по данным источников, собирается "дать добро" на продажу Турции реактивных двигателей на более чем $700 млн.

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена разрешить продажу Турции нескольких десятков реактивных двигателей, причем общая сумма сделки может составить сотни миллионов долларов, передает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Таким образом, Турция может получить двигатели General Electric – их будут устанавливать на первом турецком истребителе Kaan, проект по созданию которому был начат в 2016 году.

Один из источников уточняет, что стоимость поставки может превысить $700 млн.

Стоит отметить, что Конгресс выступает против сделки, которая особенно важна в виду саммита НАТО, который пройдет в Анакаре 7-8 июля.

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