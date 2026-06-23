Вестник Кавказа

Главы религиозных ведомств стран ОТГ соберутся в Шуше

Мечеть Йухары Говхер Ага
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Первая в истории встреча глав религиозных ведомств стран ОТГ состоится в Шуше. Она пройдет 30 июня и призвана укрепить связи и наладить сотрудничество между религиозными органами стран объединения.

Город Шуша в Азербайджане примет первую встречу руководителей государственных органов по религиозным вопросам стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), следует из сообщения Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана.

Мероприятие пройдет в Шуше 30 июня. Участие в нем примут главы профильных ведомств Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также генеральный секретарь ОТГ.

Цель встречи – расширение сотрудничества, обмен опытом и укрепление партнерских связей между тюркскими государствами. Одной из ключевых тем мероприятия станет создание механизма сотрудничества религиозных ведомств в рамках ОТГ.

По итогам официальной части мероприятия ожидается подписание коммюнике.

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