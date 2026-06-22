Президенты Азербайджана и Туркменистана посетили Физули и Шушу

Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов прибыли сегодня на освобожденные территории Азербайджана. Они посетили Физули и Шушу, осмотрели разрушенные места и ознакомились с процессом восстановления.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с государственным визитом в Азербайджане, прибыл сегодня в Физулинский район, где был встречен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба президента АР.

В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Азербайджанский лидер встретил туркменского коллегу. Затем они ознакомились с информацией о разрушенных местах в городе Физули.

Спецпредставитель президента АР в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов рассказал президенту Туркменистана о разрушениях и актах вандализма, совершенных армянской сторона на территории района за 30-летний период оккупации. Также Гусейнов поделился информацией о проводимых и планируемых работах в соответствии с генпланом Физули.

В оккупацию густонаселенный и развивающийся город Физули был разграблен и разрушен. После освобождения был оперативно составлен генплан по восстановлению, согласно которому общая площадь составит около 2 тыс га. Проживать в Физули к 2040 году будут 50 тыс человек.

Физули расположен на пересечении основных транспортных артерий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, город обладает большим транспортно-логистическим потенциалом.

При реконструкции города будет применена концепция "Умный город".

В Физули Сердар Бердымухамедов также ознакомился с информацией о мечети, строящейся Туркменистаном в Физули. Ее фундамент был заложен в онлайн-формате в октябре 2025 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и другими главами государств и правительств, принимавшими участие в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Площадь комплекса мечети в Физули превысит 1 га, мечеть сможет одновременно принимать 500 человек. Высота основного купола составит 30 м, высота двух минаретов – по 40 м.

Затем лидеры двух государств продолжили поездку по Карабаху. Лидеры Азербайджана и Туркменистана сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района. После этого, прибыл в город Шуша, они посетили первый жилой комплекс, построенный в городе.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал Президента Туркменистана о комплексе.

Общая площадь компекса около 8 га, фундамент был заложен азербайджанским лидером в 2021 году, построено 23 здания, всего 450 квартир разной площади. В комплексе проживают бывшие вынужденные переселенцы, а в служебных квартирах – работники действующих в Шуше различных госструктур. Проведены широкомасштабные строительно-восстановительные работы, заложены зеленые зоны, созданы все условия для комфорта и отдыха жителей.