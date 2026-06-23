Авиакомпания "Азимут" потребовала у Минэнерго РФ решить проблемы с горючим

Базирующаяся в ростовском аэропорту "Платов" авиакомпания "Азимут" заявила о критической ситуации с авиатопливом, потребовав организовать экстренный диалог с Минэнерго РФ – дефицит горючего ставит под угрозу выполнение ее авиарейсов.

Российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в ростовском аэропорту "Платов" и выполняющая авиарейсы в страны ближнего зарубежья и города юга России, заявила об острой нехватке авиационного керосина и потребовала у Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта добиться срочного вмешательства министерства энергетики РФ на фоне роста цен на топливо с начала июня более чем на 17% и сокращения поставок примерно на треть от согласованных объемов, пишет газета "Коммерсант".

Проблемы начались в первой половине июня 2026 года, когда основной топливный поставщик компании уведомил ее о вынужденном урезании объемов отгрузки примерно на треть, назвав причиной форс-мажорные обстоятельства на ряде НПЗ страны, спровоцировавшие сокращение предложения топлива на внутреннем рынке. Перевозчик характеризует его как критический.

Еще одна проблема - стремительный рост закупочных цен на авиатопливо. Так, в Махачкале стоимость топлива взлетела сразу на 64%, до 157 тыс рублей за тонну, в то время как мировые котировки на авиационное топливо снижаются уже третий месяц подряд.

В компании отмечают: при таких условиях дальнейшее исполнение запланированной полетной программы теряет экономический смысл, причем в большей степени под ударом оказались ее внутренние авиамаршруты.

Напомним, российская региональная авиакомпания "Азимут" обладает хабами в аэропортах Платов, Минеральные Воды, Сочи и Внуково, а ее маршрутная сеть включают межрегиональные направления внутри страны, а также рейсы в государства ближнего зарубежья, на Ближний Восток и в Азию. Авиапарк компании состоит из отечественных ближнемагистральных воздушных судов Sukhoi Superjet 100.