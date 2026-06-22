ЧМ-2026: Хорватия переиграла Панаму

На ЧМ-2026 состоялся матч 2-го тура группового этапа между сборными Хорватии и Панамы. Победу одержала хорватская команда.

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча квартета L проходила в Торонто и завершилась в пользу хорватов со счетом 1:0.

Единственный мяч на 54-й минуте записал на свой счет нападающий Анте Будимир.

В другом матче группы сборные Англии и Ганы сыграли вничью.

Таким образом, после двух туров лидером группы L с 4 очками является Англия. Такое же количество очков у Ганы, однако она уступает англичанам по дополнительным показателям. Далее следуют Хорватия (3 очка) и Панама (0 очков).