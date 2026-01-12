Вестник Кавказа

Первую в России часовню при винодельне построят в Севастополе

Крест на куполе храма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории винодельческого хозяйства "Усадьба Александровская" в Севастополе возводят первую в России часовню, посвященную памяти защитников города и павших воинов.

В Севастополе на территории винодельческого хозяйства "Усадьба Александровская" строится первая в России часовня при винодельне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На плато Каратау ранее нашли следы исторических сражений, после чего основатель хозяйства Александр Лебедев решил построить часовню в память о защитниках Севастополя разных эпох и павших русских воинах.

Строительство благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Мастера с Афона изготовили мозаику с изображением Архангела Михаила, кузнец из Пскова выковал крест, подсвечники и дверные ручки.

Кровлю сделают из старинной черепицы, на звоннице установят колокол из разрушенного монастыря. Архитектурный стиль — романский XI века, в проекте предусмотрены слюдяные окна и каменный пол.

Губернатор добавил, что предприятие "Усадьба Александровская" получает государственную поддержку и побеждает в профильных винных рейтингах.

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