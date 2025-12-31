В Севастополе построят новый музей за 1,5 млрд рублей

Для реализации строительства нового музея в Севастополе, посвященного обороне города во время Великой Отечественной войны, выделят 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Строительство планируется реализовать в период с 2026 по 2027 год, уточняется, что в начале 2028 года его уже введут в эксплуатацию. Музей создадут в культурном кластере на мысе Хрустальный.

Из бюджета на этот проект будет выделено 1,5 млрд рублей, также уточнил Развожаев.

"В рамках государственной программы города Севастополя "Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе" предусмотрено создание парка с мемориальным комплексом. Одна из главных задач проекта заключается в воспитании подрастающего поколения на примере служения Родине, который показали истинные патриоты - поколение Победителей"

— Михаил Развожаев

О создании музея было объявлено еще 4 года назад, когда а 2021 году был объявлен архитектурный конкурс для определения концепции будущего проекта.

Территория музея займет 3 тыс кв м, отметил губернатор. Здесь будут построены многофункциональные выставочные залы, кинотеатр на 50 мест, помещения для проведения различных мероприятий, мультимедийные зоны, а также вся необходимая инфраструктура – холлы, кафе, сувенирный магазин и другое.

Новый музей станет частью культно-образовательного кластера Хрустальный, где уже строятся Академия хореографии, Театр оперы и балета, а также Российская галерея искусств.