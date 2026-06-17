Вестник Кавказа

Правительство Грузии собрало в виде налогов более 9 млрд лари

Правительство Грузии собрало в виде налогов более 9 млрд лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казначейство Минфина Грузии опубликовало пятимесячный отчет о выполнении бюджета на этот год. Больше всего денег в бюджет за это время поступило благодаря сборам от подоходного налога.

Бюджет Грузии пополнился на 9,4 млрд лари благодаря сбору налогов в январе-мае текущего года. Об этом рассказали в госказначействе Минфина Грузии.

Отмечается, что это сумма составляет 85% полугодового налогового плана.

Казначейство Минфина обнародовало пятимесячный отчет о выполнении бюджета на 2026 год.

Самое большое выполнение плана зафиксировано по налогу на прибыль – 90,7% за пять месяцев. Далее следуют подоходный налог (более 86%), налог на добавленную стоимость (свыше 83%), налог на прибыль (более 90%), акциз (80,1%), импортная пошлина (90%).

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