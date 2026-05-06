Вестник Кавказа

Ставку рефинансирования оставили на уровне 8,25% в Грузии

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацбанк Грузии не спешит смягчать монетарную политику. На сегодняшнем заседании было принято решение о сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне.

В Грузии сохранили ставку рефинансирования на уровне 8,25%. Об этом сказано в сообщении, распространенном Нацбанком республики после прошедшего 17 июня заседания комитета монетарной политики.

"Исходя из текущей макроэкономической ситуации, сценариев развития событий и оценки рисков, Комитет монетарной политики счел целесообразным сохранить процентную ставку без изменений на уровне 8,25%"

– Нацбанк Грузии

Ставку рефинансирования увеличили до 8,25% в Грузии в мае 2026 года. До этого момента она в течение двух лет находилась на уровне 8%.

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