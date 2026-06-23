За сутки через Ормуз перевезли 20 млн баррелей нефти – Минэнерго США

В эгергитическом ведомстве США сообщили о том, что через Ормузский пролив за последние сутки прошло еще 72 судна, которые перевезли более 20 млн баррелей нефти.

Еще 72 коммерческих судна прошли через Ормузский пролив за последние сутки, такое заявление сделал министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

Об этом он упомянул, выступая на Глобальном энергетическом форуме в Вашингтоне, организованном агентством Reuters.

Он сообщил, что в общей сложности на них было перевезено около 20 млн баррелей нефти.

"Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти"

— Крис Райт

Кроме того, он заявил, что объемы поставок нефти и газа через территорию Ормузского пролива уже восстановились до докризисного уровня.