Вестник Кавказа

За сутки через Ормуз перевезли 20 млн баррелей нефти – Минэнерго США

За сутки через Ормуз перевезли 20 млн баррелей нефти – Минэнерго США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В эгергитическом ведомстве США сообщили о том, что через Ормузский пролив за последние сутки прошло еще 72 судна, которые перевезли более 20 млн баррелей нефти.

Еще 72 коммерческих судна прошли через Ормузский пролив за последние сутки, такое заявление сделал министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

Об этом он упомянул, выступая на Глобальном энергетическом форуме в Вашингтоне, организованном агентством Reuters. 

Он сообщил, что в общей сложности на них было перевезено около 20 млн баррелей нефти.

"Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти"

 — Крис Райт 

Кроме того, он заявил, что объемы поставок нефти и газа через территорию Ормузского пролива уже восстановились до докризисного уровня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
285 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.