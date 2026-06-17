Вестник Кавказа

Дагестанские курорты примут детей из Ирана

Дагестанские курорты примут детей из Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана намерены принимать на отдых детей из подвергшихся обстрелам городов Ирана, рассказал врио главы региона.

Дагестан организует отдых для детей из районов Ирана, пострадавших от ударов в период эскалации в регионе, такое заявление сделал врио главы Республики Дагестан Федор Щукин. 

Об этом он сообщил в рамках встречи с представителем правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андреем Танаевым.

Он отметил, что "Дагестан и Иран связывают давние добрососедские отношения", которые российская сторона ценит и укрепляет.

"На встрече с Андреем Танаевым, нашим представителем в Иране, обсуждали дальнейшие перспективы. Ранее Дагестан направил гуманитарную помощь нашим соседям, сейчас прорабатываем возможность принимать детей из подвергшихся обстрелам зон Ирана на отдых в нашей республике"

 — Федор Щукин

Также врио главы региона отметил, что в иранском Реште запланированы соревнования по вольной борьбе и фотовыставка о Дагестане. Они пройдут в ближайшее время.

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