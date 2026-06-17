Дагестанские курорты примут детей из Ирана

Власти Дагестана намерены принимать на отдых детей из подвергшихся обстрелам городов Ирана, рассказал врио главы региона.

Дагестан организует отдых для детей из районов Ирана, пострадавших от ударов в период эскалации в регионе, такое заявление сделал врио главы Республики Дагестан Федор Щукин.

Об этом он сообщил в рамках встречи с представителем правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андреем Танаевым.

Он отметил, что "Дагестан и Иран связывают давние добрососедские отношения", которые российская сторона ценит и укрепляет.

"На встрече с Андреем Танаевым, нашим представителем в Иране, обсуждали дальнейшие перспективы. Ранее Дагестан направил гуманитарную помощь нашим соседям, сейчас прорабатываем возможность принимать детей из подвергшихся обстрелам зон Ирана на отдых в нашей республике"

— Федор Щукин

Также врио главы региона отметил, что в иранском Реште запланированы соревнования по вольной борьбе и фотовыставка о Дагестане. Они пройдут в ближайшее время.