Дагестан и Пакистан готовы развивать аграрное сотрудничество

В Махачкале состоялась встреча врио главы Дагестана и посла Пакистана в РФ. Стороны отметили перспективы сотрудничества в таких сферах как АПК, туризм, исламский банкинг, IТ и другие.

Врио главы Дагестана Федор Щукин провел встречу с послом Пакистана в РФ Фейсалом Ниазом Тирмизи, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

Прежде всего Щукин отметил, что у Дагестана есть выход к Каспийскому морю, что является преимуществом региона в развитии новых международных логистических маршрутов, в том числе МТК "Север-Юг". Дагестан открыт к сотрудничеству в различных отраслях, подчеркнул он.

По мнению Щукина, имеется большой потенциал в сотрудничестве республики с Пакистаном в развитии сельского хозяйства, наращивании товарооборота аграрной продукции.

"Дагестан входит в число регионов-лидеров по производству аграрной продукции. Мы готовы делиться своими наработками в сфере растениеводства, животноводства, переработки шерсти"

– Федор Щукин

Также на встрече было отмечено, что Дагестан готов участвовать в проектах по созданию производств по переработке хлопка из Пакистана и выпуску хлопковых изделий.

"Россия и Пакистан, в том числе Дагестан, объединены в один коридор "Север-Юг". Но Пакистан еще является частью транспортной инициативы "один пояс - один путь"… Между нашими странами есть большой потенциал для сотрудничества"

– Фейсал Ниаз Тирмизи

Также он сообщил, что Пакистан заинтересован в сотрудничестве в сфере исламского банкинга, в которой страна имеет большой опыт.

Кроме того, была отмечена необходимость развития взаимодействия Дагестана и Пакистана в туристической отрасли и IТ-сфере.