Дагестанская шерсть заинтересовала Узбекистан

Вопрос переработки шерсти обсуждался на встрече властей Дагестана и Узбекистана. В Ташкенте отметили, что шерсть из Дагестана пользуется спросом на мировом рынке.

Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил о заинтересованности Узбекистана в овечьей шерсти из российского региона.

Вопрос переработки шерсти на предприятиях среднеазиатской республики Абдулмуслимов обсуждал с главой правительства этой страны Абдуллой Ариповым.

Премьер Узбекистана заявил, что Дагестан имеет успехи в овцеводстве и производстве мериносовой шерсти. Он также добавил, что об этом знают во всем мире.

Абдулмуслимов сказал, что было поручено проработать вопрос взаимодействия Дагестана и Узбекистана в области переработки шерсти и производства шерстяных тканей.