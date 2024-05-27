Вестник Кавказа

Дагестанская шерсть заинтересовала Узбекистан

Дагестанская шерсть заинтересовала Узбекистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вопрос переработки шерсти обсуждался на встрече властей Дагестана и Узбекистана. В Ташкенте отметили, что шерсть из Дагестана пользуется спросом на мировом рынке.

Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил о заинтересованности Узбекистана в овечьей шерсти из российского региона.

Вопрос переработки шерсти на предприятиях среднеазиатской республики Абдулмуслимов обсуждал с главой правительства этой страны Абдуллой Ариповым.

Премьер Узбекистана заявил, что Дагестан имеет успехи в овцеводстве и производстве мериносовой шерсти. Он также добавил, что об этом знают во всем мире.

Абдулмуслимов сказал, что было поручено проработать вопрос взаимодействия Дагестана и Узбекистана в области переработки шерсти и производства шерстяных тканей.

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