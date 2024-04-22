Дагестан и Узбекистан начнут совместно выпускать текстиль

В Дагестане может появиться новое текстильное предприятие. Это будет совместное производственное предприятие Дагестана и Узбекистана.

Совместное текстильное предприятие намерены открыть Дагестан и Узбекистан. Этот вопрос обсуждался в Ташкенте в рамках визита российской делегации между главой правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Обсудили вопросы расширения сотрудничества республик в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Кроме того, высказано предложение по сотрудничеству в сфере текстильной промышленности, с учетом имеющихся возможностей в Дагестане есть перспективы по созданию совместного предприятия"

– правительство Дагестана

Сегодня Узбекистан - один из мировых экспортеров текстиля и трикотажа. В Дагестане имеются возможности для открытия совместного производства, говорится в сообщении.