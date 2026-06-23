Вестник Кавказа

Энергетически чистое авиатопливо будут производить в Казахстане

Энергетически чистое авиатопливо будут производить в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане запустят производство энергетически чистого авиационного топлива. Соответствующая договоренность достигнута между госфондом РК "Самрук-Казына" и компанией из Италии.

Государственный фонд Казахстана "Самрук-Казына" и итальянская компания Maire S.p.A. договорились сотрудничать в производстве устойчивого авиационного топлива (SAF). Об этом пишут казахстанские средства массовой информации.

Соглашение между сторонами было достигнуто на круглом столе "Республика Казахстан – Евросоюз".

Согласно договоренностям, на территории Казахстана будет запущено производство SAF – энергетически чистого авиационного топлива, создаваемого из возобновляемых источников и не связанного с переработкой нефти.

Отмечается, что использование такого вида топлива позволит сократить выбросы парниковых газов почти на 95%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
450 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.