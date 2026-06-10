ЕС продлил ограничения на полеты на Ближний Восток

В EASA до 1 июля продлили режим ограничений на полеты на Ближний Восток для авиаперевозчиков из ЕС на фоне возможных нарушений перемирия со стороны Ирана или США.

Авиационные власти ЕС (EASA) пролонгировали до 1 июля ограничения на авиасообщение со странами Ближнего Востока.

"Срок действия информационного бюллетеня о зонах конфликта продлен до 1 июля 2026 года"

– EASA

В EASA распространили режим ограничений над небом Бахрейна, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Авиационные чиновники ЕС отметили, что в регионе сохраняется возможность столкновений между США и Ираном. В зоне повышенной опасности – район Ормузского пролива.