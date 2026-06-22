Трамп раскритиковал резолюцию Сената по ограничению военных полномочий против Ирана

Американский лидер раскритиковал принятую Сенатом резолюцию об ограничении его военных полномочий в отношении Ирана и назвал ее помощью противникам США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принятие Сенатом резолюции об отзыве американских вооруженных сил от боевых действий против Ирана является несвоевременным шагом и оказывает поддержку противникам государства. Соответствующую информацию он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Американский президент назвал прошедшее голосование бессмысленным, отметив, что оно только усложняет его работу на внешнеполитическом треке. Он подчеркнул, что Тегеран сейчас впервые за десятилетия проявляет уважение к США и готов дать Вашингтону практически все.

Напомним, ранее Сенат Конгресса США одобрил совместную резолюцию с призывом прекратить использование американских вооруженных сил против Ирана, документ поддержали 50 сенаторов, а против проголосовали 48 человек.

Ранее Дональд Трамп позитивно оценил текущий ход диалога с иранской стороной и подтвердил свою главную задачу — гарантированно не допустить появления ядерного оружия у Ирана.