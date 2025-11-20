Москва и Ереван будут сотрудничать в правовой сфере

Главы Минюста России и Армении встретились в Санкт-Петербурге и обсудили перспективы развития партнерства двух стран в сфере права.

Министры юстиции России и Армении – Константин Чуйченко и Србуи Галян – провели встречу и выступили за расширение двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба ведомства юстиции Армении.

Уточняется, что встреча прошла на полях 14-й Петербургской международной юридической конференции в Санкт-Петербурге.

"Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере пробации, подчеркнув важность обмена опытом и внедрения эффективных решений в этой области"

– пресс-служба министерства юстиции Армении

Как сообщили в ведомстве, Москва и Ереван также будут сотрудничать по вопросу правовой помощи, поскольку эта отрасль имеет значение "для укрепления двусторонних отношений и обеспечения эффективного взаимодействия" в рамках министерств.

Российская сторона выступила с инициативой расширить двустороннюю договорную базу, что было крайне положительно встречено армянским министром юстиции, поведали в пресс-службе.

Кроме того, Галян и Чуйченко обсудили вопрос "совершенствования механизмов исполнения запросов о взаимной правовой помощи", говорится в официальном сообщении.

Москва и Ереван договариваются заново

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил возобновление активного диалога между властями России и Армении после победы "Гражданского договора" на парламентских выборах в РА.

"Никол Пашинян никогда не отказывался от экономических отношений с Россией. Изначально его стратегией было получение всех преференций от экономических отношений с Россией и в рамках ЕАЭС. Он хочет сохранить все возможности, связанные и с открытостью внутренних рынков стран ЕАЭС для армянского экспорта, и с низкими ценами на энергоносители, и с упрощенной логистикой по правилам Таможенного союза, и с беспрепятственными переводами денег в Армению", - прежде всего сказал он.

"Однако проблема в том, что Пашинян твердо настроен сохранить все это при развитии его внешнеполитического курса ухода на Запад. Позиция армянского премьер-министра после выборов никак не изменилась, он это делал и будет делать дальше. С российской стороны, в том числе на высшем уровне, подчеркивалась неприемлемость такой позиции. Поскольку никаких механизмов насильственного вывода Армении из ЕАЭС не существует и сама Армения выходить из союза не будет, сейчас необходимо договариваться, как работать в нынешних условиях. Отсюда визиты армянских министров в РФ после выборов", - сообщил политолог.

"Стоит ожидать, что Москва будет стремиться договориться с Ереваном о соблюдении российских интересов в регионе. Полностью разрывать отношения с Арменией Россия точно не будет. В ближайшее время будет проводиться политика желаемого и возможного: давление на Никола Пашиняна там, где это возможно, продолжится, но разрыва связей с Арменией не произойдет, поскольку это не в интересах Москвы", - заключил Дмитрий Солонников.