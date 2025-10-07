Министры юстиции стран ОТГ провели встречу в Баку

Министры юстиции стран ОТГ встретились в Азербайджане и обсудили ряд вопросов по укреплению сотрудничества и обмену опытом. Достигнута договоренность о проведении новой встречи в Турции.

В столице Азербайджана в четверг состоялось совещание министров юстиции стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

В Минюсте Азербайджана сообщили, что гости посетили могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, Аллею шехидов и Парк Победы.

Заседание прошло под председательством министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова. Во встрече участвовали министры юстиции Турции Йылмаз Тунч, Узбекистана Акбар Ташкулов, Казахстана Ерлан Сарсембаев, замминистра юстиции Кыргызстана Искандер Сыдыгалиев и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

На встрече обсуждался ход реализации мероприятий, предусмотренных Астанинской декларацией, подписанной 9 сентября 2024 года. Была отмечена важность укрепления сотрудничества в сфере права и правосудия, развития обмена опытом между государствами ОТГ.

На заседании была представлена работа, проводимая членами Организации по цифровой трансформации, применению инноваций в сфере права и правосудия. Было отмечено, что комплексная и функциональная система электронного правосудия повышает качество обслуживания, делает проще процессы и помогает формировать удобную для пользователей среду. Участникам была представлена информация о работе Экспертной группы по подготовке проекта многостороннего Соглашения о правовой помощи по гражданским делам между министерствами юстиции государств-участников ОТГ, созданного по инициативе Азербайджана, а также о деятельности Рабочей группы, созданной для учреждения Централизованной сети судебной экспертизы.

На встрече была достигнута договоренность о проведении Третьего совещания министерств юстиции государств-участников ОТГ в Турции, оно пройдет в 2026 году.