Белорусские трактора будут обслуживать в Дагестане

В скором времени в Дагестане откроется дилерский центр Минского тракторного завода, который позволит ремонтировать и обслуживать технику, произведенную в Беларуси, прямо на месте, исключая ее простои во время посевной кампании.

Крупнейший белорусский производитель тракторной техники, Минский тракторный завод (МТЗ), вскоре откроет в Дагестане свой дилерский центр, сообщил врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов.

"В рамках рабочей поездки в Беларусь совместно с врио вице-премьера Дагестана Ризваном Газимагомедовым посетил Минский тракторный завод. В ходе беседы с представителями завода обсудили возможность открытия дилерского центра в Дагестане"

- Шамиль Рамазанов

Открытие официального дилерского центра МТЗ в республике станет реальным переходом от политических деклараций к реальной инфраструктуре: завод входит в топ-10 крупнейших экспортеров тракторной техники в мире, а его техника уже работает в 125 странах мира, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Это реальная помощь дагестанскому АПК: сервис буквально "у дома" дает Минсельхозпроду республики прямой и надежный инструмент поддержки аграриев, которым больше не придется неделями ждать запчасти из соседних регионов и терять миллионы из-за простоев в посевную, - добавил Шамиль Рамазанов.

