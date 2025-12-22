Заседание Совета старейшин вылилось в массовую драку в Ереване

Представители Совета старейшин устроили небольшую потасовку в ходе заседания в Ереване. Началась она со словесного спора.

Силу в качестве аргумента попробовали использовать в ходе дискуссии представители Совета старейшин в Ереване – обсуждение окончилось массовой дракой.

Изначально вице-мэр, член правящей партии "Гражданский договор" Армен Памбухчян обратился к депутату от оппозиционной фракции "Мать Армения" Геворку Степаняну с призывом выйти из зала заседаний. При этом заммэра отметил что лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян обвинен в государственной измене.

В ответ оппозиционер пояснил, что на данный момент официального судебного акта, который бы подтверждал слова Памбухчяна, не существует.

Далее разгорелась словесная полемика, накал которой постепенно нарастал. Затем в какой-то момент один из членов правящей фракции бросил бутылку в направлении Манука Сукиасяна, возглавляющего фракцию "Мать Армения", после чего и началась драка.